Ei suuda keskenduda? Appi tuleb briti näitekirjanik, kes oskab inimestele seda võimet tagasi tuua

Ta alustas pikka teekonda, mille jooksul intervjueeris keskendumis- ja tähelepanuvõimega tegelevaid eksperte kogu maailmas. Ta avastas, et kõik, mida me enda arvates selle kriisi kohta teame, on suuresti vale.

Sel kriisil on 12 olulist põhjust, alates mõtete uitamise vähenemisest kuni suureneva reostuseni, mis kõik kahjustavad meie keskendumis- ja tähelepanuvõimet. Johann Hari tutvustab lugejale Silicon Valley teisitimõtlejaid, kes on õppinud häkkima inimeste keskendumisvõimesse, ja loomaarste, kes diagnoosivad koertel ATH-d. Ta käis Rio Janeiro agulis, kus asukate keskendumis- ja tähelepanuvõime hajus eriti absurdsel moel, ning Uus-Meremaal kontoris, kus avastati eriline viis töötajate produktiivsuse tõstmiseks. Hari sai teada, kuidas keskendumisvõimet taastada, kui otsustame selle nimel võidelda.

Raamat «Kadunud keskendumisvõime» muudab meie arusaamist sellest probleemist ja näitab, kuidas oma tähelepanuvõime tagasi saada. Johann Hari on auhinnatud briti ajakirjanik ja näitekirjanik. Ta oli Independenti ja Huffington Posti kolumnist, kelle töid on avaldatud ka New York Times, Los Angeles Times, Le Monde, El Mundo, Guardian ning paljud teised juhtivad väljaanded. Tema raamatust „Katkenud sidemed“ sai New York Timesi menuk ning seda tõlgiti paljudesse keeltesse.