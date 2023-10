SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Britney Spears avaldas memuaaris, mida Justin Timberlake pärast lahkuminekut talle kirjutas

41-aastane Britney Spears avaldas 24. oktoobril skandaalse memuaari, mis räägib vabadusest, kuulsusest, emadusest, ellujäämisest, usust ja lootusest. Naine ei ole ennast raamatut kirjutades tagasi hoidnud ja on ka paljastanud ootamatuid üksikasju oma suhtest laulja Justin Timberlake'iga, kellega ta oli koos 1999. aastast kuni 2002. aastani.

Memuaari ühes osas meenutas Spears, kuidas mees talle tekstisõnumi teel teatas, et tahab naisest lahku minna. Lauljatar kirjutas, et sai saatusliku sõnumi muusikavideo võtetel viibides ja ta pidi pärast kurvastava sõnumi lugemist teesklema, et midagi pole juhtunud.