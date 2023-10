LUGEMISSOOVITUS ⟩ Üllatavalt põnev ulmekogumik, mis pakub palju avastamisrõõmu

«Minu isa luulud» on selle aasta suurimaid (meeldivalt) üllatajaid mu jaoks. Tänases raamaturohkuses ja muus maailmakirevuses ei saa ükski raamat ilmselt omada seesugust vaimlist jalajälge nagu parema üleilmse ulme valimik «Lilled Algernonile» 1970ndate halluses, tuues korraga hulga olulisi autoreid eestikeelsesse valgusse. Aga sarnasusi on, ja siin läheme me seestpoolt väljapoole, vaatame iseoma kirjanduse rohtunud kihistustesse. Unustet eesti sõnakunst tuleb tagasi ning me näeme, et see hea on.