RÕÕMUFÄNNID SOOVITAVAD ⟩ Parimad raamatud õnnest ja rõõmust

Nii dalai-laama kui ka peapiiskop Tutu on veendunud, et rõõmu on võimalik tunda ka hoolimata eluraskustest ja maailmas valitsevast ebaõiglusest, ning nemad ise on sellise suhtumise parimaks näiteks. Kuigi raamatus käsitletakse mitmeid kurbi teemasid, jääb siiski ennekõike kõlama kahe suurmehe soovitus, et inimesed peaksid püüdma rohkem rõõmu tunda, sest ainult nii on võimalik täisväärtuslik elu.