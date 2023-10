LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Hulganisti näpunäiteid, kuidas õppida rõõmsalt elama

Veronika Tigasoo soovitab Dali Karati raamatut «Õnn on otsus». Õnne- ja inspiratsioonikoolitaja Dalí Karat jõudis õnnelikkuse uurimise ja teadliku harjutamise ning praktiseerimiseni läbi isiklike kogemuste: enese ja elu mõtte otsing, «üks raskem kui teine» paarisuhted, emotsionaalselt vägivaldses paarisuhtes olek ning sellest tervenemine on vaid mõned tema elu kujundanud pöördepunktidest.

Õnneharjutuste kogumik «Õnn on otsus» sisaldab 29 praktilist harjutust, mis aitavad kogeda igapäevaselt oma elus rohkem õnne. See on teekond, mille kestel õpid märkama enda ümber olevaid väikesi õnnehetki, saama paremasse kontakti oma kõrgema minaga, tegema olevikuga rahu ning manifesteerima oma unistuste õnnelikku elu.