GALERII ⟩ Jelena Skulskaja esitles esseekogu autoritest, kes on muutnud kirjandust

Jelena Skulskaja on tuntud kirjanik, kes on avaldanud enam kui kolmkümnend luule-, proosa-, tõlke- ja esseeraamatut ning keda on pärjatud paljude Eesti ja rahvusvaheliste preemiatega. Autor seab oma uues raamatus kahtluse alla kuulsa argentina kirjaniku ja filosoofi Jorge Luis Borgese väite, nagu valitseks maailmakirjanduses vaid neli süžeed, mida omakorda saaks taandada ning alles jääks kolm.