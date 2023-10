Ilmunud on Elo Viidingu soomendatud luulevalimik «Tuhannelle äänelle»

Kirjastus Parkko välja antud «Tuhannelle äänelle» annab Viidingu senisest loomest laia ülevaate. Ta on terav sotsiaalne filosoof, kes paneb ka lugeja kaasa mõtlema. Lisaks irooniale on tema luuletustes rõõmustavat kergust ja mängulisust, millesse on peidetud feminismi ja ühiskonnakriitilisust.

Valimiku on soome keelde tõlkinud Katja Meriluoto, kelle tõlgituid Viidingu loomet on varem ilunud teoses «Paljastuksia» (Nihil Interit 2000). Meriluoto on oma tõlketöös keskendunud eesti nüüdisluule soomendamisele. Ta on lõpetanud Helsingi ülikooli läänemeresoome keelte eriala ja õppinud Tartu ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule teadust.