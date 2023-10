NÄDALA RAAMAT ⟩ Kas Venemaa kuulub itta või läände?

Soome üks autoriteetsemaid poliitikuid Mauno Koivisto vaatleb oma 2001. aastal ilmunud raamatus «Vene idee» meie naaberriiki läbi soomlase pilgu. See ei ole kõigest «veel üks raamat Venemaast», vaid Soome presidendi eesmärk lahti mõtestada Venemaa ajaloo pöördelisi perioode ja mõttemaailma, mida on mõjutanud õigeusklikkus, slaavlus ja sotsialism. Venelaste mentaliteet on tihedalt seotud ajalooliste sündmustega, mis mõjutavad riigi tulevikuvalikuid.