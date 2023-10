Mõtlemapanev ja jõuline põnevik, mis jääb veel pikaks ajaks meelde

21. sajand, Kensingtoni linnaosa, Philadelphia. Mickey võiks vabalt olla uurija, mitte patrullpolitseinik, aga see tähendaks, et ta ei saaks oma nooremal õel silma peal hoida. Naine teab kõiki tänavanurki, kus Kacey mehi landib, et oma uimastisõltuvust toita. Suur osa piirkonna väljakutsetest on seotud üledoosidega ning iga kord kardab Mickey eest tuttavat nägu leida. Ta on end alati vastutavana tundnud, kuna õed kasvasid pärast isa jalgalaskmist ning ema üledoosi vanaema käe all. Kui linnaosas ilmuvad jadamisi välja surnud tänavatüdrukud, on Mickey veendunud, et tegutseb sarimõrvar, ning muutub aina murelikumaks, sest ta ei ole juba pikemat aega Kaceyt näinud. Kartes halvimat, asub ta asja omal käel uurima, mis ohustab naise suhteid nii ülemuste, parima sõbra kui ka tema 4-aastase poja isaga, kellega ta niigi läbi ei saa.