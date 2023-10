UUS LASTERAAMAT ⟩ Hirmulugu Teig O’Kane'ist ja rääkivast surnukehast

Lastele meeldib kõik, mis on pisut õudne. Koledad seiklused on sageli karistuseks kurjuse eest ja nagu muinasjuttudes ikka, saab hea alati võidu.

Angela McAllister on paljude auhindadega pärjatud autor, kes on kirjutanud üle kaheksakümne raamatu igas vanuses lastele. Kunstnik Madalina Andronic saab inspiratsiooni folkloorist ja reisimisest. Tema jaoks on olulised detailid ning talle meeldivad erksad värvid.

Loe raamatust üht kõhedat juttu!

***

Teig O’Kane ja surnukeha

Teig O’Kane oli metsiku loomuga noormees, kelle elukombed jätsid soovida. Ta veetis päevad võiduajamistel või laadal ning öösiti kondas külast külla, otsides kohti, kus parasjagu käis pidu.

Angela McAllisteri raamat «Õuduslugusid kogu maailmast». Foto: Ines Laansalu

Teigi isa oli väga rahulolematu. «Kui sa ei jäta päevavarga kombeid ega hakka ausat tööd tegema, ei saa sa minult päranduseks pennigi,» ähvardas ta ühel õhtul, kui Teig juhtus kodus viibima.

Kuid Teig polnud valmis oma muretust eluviisist loobuma. «Ma hakkan tööle siis, kui olen selleks valmis,» heitis ta vastuseks ning suundus välja jalutama.

Öö oli soe ja taevas säras täiskuu. Teig polnud kodust kuigi kaugele jõudnud, kui nägi mööda teed lähenemas mehi, kellest ükski polnud pikem kui lauajalg. Noormeest läbis hirmuvärin.

Mehikesed kandsid midagi rasket. Teigi juurde jõudes viskasid nad oma koorma tema jalge ette. Oma õuduseks nägi noormees, et see on surnukeha.