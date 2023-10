Ilmus Guadeloupe’i autori Maryse Condé romaan «Mangroovi ületamine»

Guadeloupe’il sündinud Maryse Condé (1937) on üks Kariibi silmapaistvaimaid prantsuskeelseid autoreid, tuntud oma ajalooliste romaanide ning rikka elava keelekasutuse poolest. Condé rahvusvahelist tunnustust ja kirjandusauhindu pälvinud looming käsitleb kolonialismi kuritegusid, postkolonialistlike ühiskondade probleeme, soolise ja rassilise võrdõiguslikkuse küsimusi eri ajastutel ja erinevais maailma paigus. Condé on teinud silmapaistva akadeemilise karjääri ning asutanud mh prantsuskeelse kirjanduse uuringute keskuse Columbia ülikoolis New Yorgis.

«See romaan on nagu kummaline ja kütkestav taim – salapärase autsaideri Francis Sancher’ surmast hargnevad üksteise järel välja ühe saarekese elanike lood, mis põimuvad omavahel, kuni lugeja ette laotub kogu Guadeloupe’i ajalugu,» ütleb jurist ja tõlkija Heili Sepp. «Kõik on midagi kaotanud ja kõik leiavad midagi, viimne kui üks. Pole sugugi võimatu, et kui keegi tunneb end üksildasena, siis «Mangroovi ületamist» lugedes haihtub see tunne märkamatult, mõistatuslikult.»