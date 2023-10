Ilmunud on teos Tartu vaimust ja võimust

Aktiivse kultuuritegelase mainet soovib ära kasutada ka tärkav uus linnavõim ja Raul kutsutakse tööle linnavalitsusse. Nüüd on ta silmitsi kogu nõukogude aja lõpupäevade olmetegelikkuse- ja karmusega. Romaani viimane kolmandik üllatab oma kiire ja dünaamilise tempoga, sest kuigi tundub, et Eesti tüürib rahumeelse võitluse laineharjal vabaduse pole, algab hoopis tagurlik augustiputš. Nüüd tuleb relvitutel inimestel olla vastakuti kõigi Nõukogude Liidu jõustruktuuridega. Eriüksused tungivad ka Eestisse ja tundub, et nõukogude sõduri raudne saabas tallab halastamatult maha tärganud vabaduseaate. Minategelane peab kasutusele võtma kõik oma oskused, et talle antud ülesandeid täita. Kas selles protsessis on üldse võimalik ellu jääda, sest loota ei saa kellelegi, kõigil on raske.