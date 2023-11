ANNA HOOGU ⟩ Värske lähenemisega uus lasteraamat õpetab ärevusega toimetulemise viise

Raamatu autorid, Marveli Universumi filmides superkangelast Wandat mänginud näitleja Elizabeth Olsen ja muusik Robbie Arnett, on välja töötanud lihtsa ja lustliku vaimse tervise kasvatustehnika, mis aitab lastel ärevusega toime tulla. Esmakordselt nägi «Hattie Harmoonia: Muredetektiiv» ilmavalgust Ameerikas 2022 aastal. Raamatu illustraator Marissa Valdez’il on pikk eelkooli õpetaja kogemus, mis on piltide joonistamisel suureks abiks olnud. Need tekitavad lastes rõõmu ja usaldust.