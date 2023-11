Ilmunud on Rein Raua ajalooline põnevik «Katkurong»

«Jaan Krossi järgses eesti kirjanduses on vähe Rein Rauaga võrreldavaid romaanikirjanikke, kes valdaksid ühesuguse meisterlikkusega karakteriloomet, loo punumise oskust ja selget ning samas kujundlikku keelt – rääkimata iga lause taga kumavast eruditsioonist,» märgib kirjanik Kai Aareleid. ««Katkurong» on niivõrd usutavalt teostatud mõttemäng sellest, mis oleks võinud olla, et raamatut sulgedes saab öelda: see ju oligi. Sest nagu iga hea kunstiteos, on see romaan lugejale ühtlasi peegel.»