Hannah on lõpuks valmis perekonda looma. Süda ootusärevusest põksumas, ootab ta lennujaamas oma kallimat Milesi, et teda üllatada puhkusereisiga Barbadosele. Kuid Miles saabub teise naise saatel ning mõnusa rannapuhkuse asemel tuleb Hannah'l läbi lumetormi ja võimatute liiklusolude kiirustada Franklini linnakesse oma haigestunud vanaema juurde. Just siis, kui kõik näib minevat valesti, ulatab Hannah'le abikäe Liam, keda naine tunneb lapsepõlvest saadik.