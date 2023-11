Jäärakusse tuleb laskuda pärast päikeseloojakut, kui vesi on must, mõnel pool tüüne, must auk mustava tühjuse kohal, teisal jälle kärestikuline, tormamas üle kivide, mida silm enam ei seleta. Lapsena laskusin igal õhtupoolikul jäärakusse ja jäin sinna pikkadeks tundideks. Olin avastanud, kui palju paremini maitseb vesi noil hetkil tasapisi tihenevas pimeduses. Tõmbusin hiidkorgipuu lehtede all kerra ja kuulsin nende vihaseid hääli: