Maarja Merivoo-Parro: Tammsaare on võrratu!

Maarja Merivoo-Parro selgitab saates, et kuigi Anton Hansen Tammsaare looming on koolis kohustuslik, tasub sellega ka täiskasvanueas lähemalt tutvust teha. Näiteks luges ta kord aastavahetuse paiku läbi kogu «Tõe ja õiguse» viieosalise romaanisarja ning üllatus, kui hea see on. Sellest sai alguse tema traditsioon igal aastavahetusel Tammsaaret lugeda, kuni teosed otsa said.