Ilmunud on Paavo Kanguri uus raamat «Eesti majanduse eepiline teekond»

«Kuhu lähed, Eesti? Milline tore vanamoodne küsimus ajal, kui riigikogu liikmed suunduvad tööle patjadega, sest eelarve arutelu on jõudnud ummikusse. «Quo vadis, Eesti?» oli populaarne küsimus ka 1980. aastatel, kui selle kõrvalmaitse polnud poliitiline, vaid pigem demograafiline ja ökoloogiline,» sõnab raamatu autor.

Paavo Kangur, «Eesti majanduse eepiline teekond». Foto: Raamat

«Eesti riigil ja majandusel oli vaja 15 aasta pikkust arengut, et saavutada 5 miljardi suurune riigieelarve maht. Siim Kallas pidi peaministritoolil hakkama saama 2,5 miljardi euroga. Tema tütrel Kaja Kallasel on kasutada kuus korda enam raha ja ikka on õhus paanika.»

Raamatu autor, tuntud majandusajakirjanik Paavo Kangur vaatab tagasi Eesti majanduse suurejoonelisele teekonnale ja püstitab hüpoteesi, et eelarve on lõhki planeeritud, eelarve maht on kasvanud viimastel aastatel liiga kiiresti.