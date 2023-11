SINIJÄRV SOOVITAB ⟩ Tove Jansson on suurepärane novellist

Tove Jansson saavutas oma muumimaailmaga ja selle tänini kasvavate laiendustega nii massiivse kuulsuse, et tema teised tööd kipuvad tahes-tahtmata mõnevõrra teenimatult varju jääma. Kuigi Jansson oli ju ka suurepärane kunstnik, illustraator, koomiksimeister, kirjutas mitmetes žanrites ning ausalt öeldes on ka kõik algupärased muumilood oluliselt sügavamad ja tõsisemad kui pehme multifilmikirjandus. Mitte et mul multikakoomuskite vastu miskit oleks, hea ju, kui lapsed jo õrnas eas õigesse maailma käsipidi sisse juhatada ning parem veel, et ne jaoks ses ilmas ka suuremaks saades avastamisrõõmu jätkub. Ja eks siis saa ka autori teisi tahke avastada, igal Kuul on teisi külgi, iga kera on väheke viltu.

Siin siis Tove Jansson kui suurepärane novellist. Mõnes mõttes perfektsed klassikalised novellid, mõni lausa laastu mõõtu lühilugu. Mis heas loos olema peab, see ka on, aga rõõmu teeb, et see iseäralik nihestatus on alles. Õrn huumor on kõikjal tajutav, kuigi päris kindlasti ei ole need kusagilt otsast naljajutud. Põhjamaise jaheduse ja sõbraliku südamlikkuse sulam tuleb Janssonil väga hästi välja. Kes on teda tänini lastekirjanikuks arvanud ning sest žanrist eemale hoiab, vaadaku «Nukumaja» hoolsasti üle. See on lihtsalt väga hea kirjandus ja sobib ka neile, kes romaanimõõtu teosest ehk ehmatusega eemale põrkuvad – novellike enne und või kohe ärkamise järel annavad päevale vaimustava raami. Elust ja inimestest saab samuti päris mitme nurga alt tunnet ja teadmist, need on päris elude lood. Mida enamat võiks üks kirjanik tahta – kirjutada ühed maailma parimad muinasjutud ja vallata võimet ehedat elu verbaalsesse vormi valada. Väga põnev!