Paavo Kangur Eesti majandusest: küsimusi on rohkem kui vastuseid

Ma näen, et väga palju on poliitilist retoorikat ja usku, et vana kaob ja uus tuleb, aga samas näed väga palju uut tuleb selleks, et kaduda. Lehed on kolm kuud rohelised ja siis kukuvad kollasena maha ja muutuvad süsihappegaasiks.

Üha enam kostab hääli, et rohepööre takistab majanduse arengut?

Ma arutasin raamatus veidi ka selle üle! Kui väidetakse, et meretuulepargid päästavad Euroopa majanduse energianäljast, siis on mul lihtne küsimus. Kui palju me peame ehitama meretuuleparke, et näiteks asendada nafta mingi moodsa e-kütusega ja mis on selle hind ja keskkonnajalajälg. Ja kuidas seda tuuleenergiat salvestada? Kui suured on salvestamise kaod? Ja kui palju on vaja maagaasi, et täita tuulevaiksed augud? Ilmselt me peaks rajama Eestisse hiiglasliku biogaasi hoidla ja seda gaasi rikastama vesinikuga. Või siis ehitama hiiglasliku mäe ja selle alla järve, mille vett hakatakse pumpama mäetipus olevasse hoidlasse ehk see oleks hüdroenergial põhinev supersalvesti. Kogu see Rail Balticu trassi ülejääk tuleks kuhjata ühte hunnikusse ja teha hiiglaslik mägi. Väga hea idee on ka Rootsi vanade rehvide pürolüüs Ida-Virumaal!

Kõikide nende projektide puhul tuleks teha tasuvusarvutus ja vaadata kas tarbijal on soodsam maksta või soodsam riigist välja rännata!

Kes seda roheprotsessi ja riiki üldse juhib?