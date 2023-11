ISADEPÄEV TULEKUL ⟩ 6 toredat lasteraamatut isadest, mida koos huviga lugeda

Novembris tähistame isadepäeva, mistõttu võiks sellel kuul valida koos lapsega lugemiseks mõne raamatu, kus isa või vanaisa on peategelaseks. Isad on laste jaoks olulised, nendega koos ette võetud tegevused pakuvad lastele palju lusti, aga muidugi võivad isadel olla ka oma veidrused ja puudused. Igal juhul pole kahtlust – lapsed tahavad veeta aega koos isadega. Üks võimalus ühiselt midagi teha on koos raamatuid lugeda.

Ilmar Tomusk, «Isa preemia»​. Foto: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Hillar Mets

Kirjastus Tammerraamat

2023

Laura isa on pärast pikka tööpäeva nõnda väsinud, et ta ei jaksa isegi süüa, rääkimata tütre küsimustele vastamisest. Ainus, mis isa õhtul köidab, on telefoniga uue põneva nutimängu mängimine. Laural on küll palju uhkeid mänguasju, kuid need ei räägi ja vestlusi isaga omaette mängimine ei asenda. Ühel päeval aga unustab isa oma telefoni töö juurde. Esialgu isa kurvastab, kuid nüüd on tal lõpuks aega Laura kõikidele küsimustele vastata – tuleb välja, et oma tütrega aega veeta on hoopis vahvam kui nutimängu mängida.

***

Dani Vee, «Minu lahe paps viib meid matkama!» Foto: Raamat

Dani Vee

Illustreerinud Marina Verola

Tõlkinud Marge Pärnits

Kirjastus Vesta

2023

Kui kodus on matkahimuline paps, siis ei pääse matkamisest ka tema lapsed, isegi kui nad ise matkata ei soovi. Matkast võib kujuneda aga põnev seiklus, eriti kui paps matkamise põhitõdedest suurt midagi ei tea. Metsas on kõigepealt vaja püsti panna telk, aga kas just sipelgapesa juurde, on iseküsimus. Jalutuskäik pole samuti alati ohutu: küll ründavad mesilased või kukub paps hoopis sohu. Loomulikult ei ole üllatused sellega veel lõppenud. Kõigele vaatamata on papsiga koos matkamine lahe.

***

Ulf K., «Porisev paps». Foto: Raamat

Ulf K.

Illustreerinud Ulf K.

Tõlkinud Kadri Metsma

Kirjastus Vesta

2021