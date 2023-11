Muuseumikoer Mustika kolmas seiklus on saanud uueks lasteraamatuks

Lasteraamat ««See on minu pall!» hüüdis Mustikas».

Möödunud aastal koostööd alustanud Marge Pärnits ja Anna Ryazanova on valmis saanud ühejuturaamatu mustast koerast ja okastega pallist. Uus musta koera seiklus kannab nime ««See on minu pall!» hüüdis Mustikas» ning on Mustika lugude sarja kolmas raamat.