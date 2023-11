Suurejooneline fantaasiaromaan, mis pakub lugemisnaudingut mitmeks nädalaks

Brandon Sandersoni «The Way of Kings» ja «Words of Radiance» on kaks esimest romaani sarjas «The Stormlight Archive», mis räägib maailmast, kus võimsad tormid üle kivise maa pühivad. Olen kaua tahtnud mõnda eepilist fantaasiasarja ette võtta ning samamoodi olen pikalt tahtnud midagi Sandersonilt lugeda. «The Stormlight Archive» teeb linnukese mõlemasse kasti, lubades tõeliselt vägevat lugu. Kümnest planeeritud romaanist on ilmunud neli, kõik üle 1000 lehekülje, mistõttu nad on välja antud kahe köitena.

Superkontinent Roshar. Kogu maailm on kohastunud eluks tormidega, mis seda regulaarselt räsivad. Kuid raju veevaling koos kivisajuga ei ole sugugi ainus oht inimkonnale. Kunagi kaitses maailma eriliste võimetega rüütliordu, aga need ajad on ammu möödas. Kaua pole nähtud ka tumedaid jõude, kellega rüütlid võitlesid. Tänapäeva lahingud toimuvad inimeste vahel. Alethi sõjavägi on juba kuus aastat koondunud purustatud tasandikele, kus otsitakse kättemaksu paganarahvale, kes kuninga mõrvas, aga lahingutest on kujunenud mäng, võistlus elajatele, kelle südameks on kristallid. Lisaks ühisele vaenlasele rivaalitsevad kümme koda omakeskis. Dalinarile, mõrvatud kuninga vennale, toovad tormid nägemusi, mis taandavad austatud väejuhi teiste silmis vanaks meheks, kelle arvamus teistest aina rohkem lahkneb. Kaladinist oleks võinud saada kirurg või kuulus sõdur, kuid ta jõuab tasandikele murtud vaimuga orjana, kuna kõik, keda ta on püüdnud päästa, on hukkunud. Hoolimata sellest, et ta pole midagi enamat kui kahuriliha, leiab mees jõudu, et viimast korda saatusele vastu hakata. Shallan peab perekonna päästmiseks välja teenima õpipoisi koha karmi õpetlase käe all, et varastada talt võimas artifakt.