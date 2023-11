Elu on muretu täpselt nii kaua, kuni ühel hetkel enam ei ole. Iga armumine asendub argipäevaga, edule järgneb läbikukkumine, eurost saab sent, puhkus lõpeb töönädalaga, dieet viib vältimatu juurdevõtuni, pidu tipneb pohmelliga. Kuidas elada nii, et vihm sünnitaks alati vikerkaare, mitte vastupidi?