Räppar Reket soovitab 10 raamatut, mis on teda inspireerinud ja sügavalt kõnetanud

Reket, «Eeden». Foto: Raamat

Novembri keskel rõõmustab artist oma loomingu austajaid imekauni luule- ja laulutekstide raamatuga nimega «Eeden», mis kingib võimaluse piiluda Reketi viimaste aastakümnete telgitagusesse. 224 lehekülge uut ja vana, populaarset ja haruldast. Seda, millest see kõik alguse sai, ja seda, kuhu see kõik välja tõi.

Sõnal on võim kujundada inimest ja viisi, kuidas kogeme ümbritsevat maailma. Apollo uuris artistilt, milline kirjandus on teda ühel või teisel moel inspireerinud ja sügavamalt kõnetanud. Valik soovitusi on teie ees.

Rick Rubin «Creative Act»

Lihtne ja eelkõige loogiline lugemine loovatele inimestele. See raamat tõestabki, et me kõik oleme loovad.

Patrick Baty «Nature's Palette»

Neile, kellele meeldib loodus ja värvid. Kõlab küll kentsakalt, aga nii ongi, looduses esinevate värvide kogu inspireeris mind vaatama maailma hoopis läbi teistsuguse prisma.

Ben Horowitz «The Hard Thing about Hard Things»

Lihtsaid vastuseid äris ilmtingimata ei ole. Horowitz tsiteerib räppmuusikat, segab seda ärimaailma lingo'ga, valades nii tugeva vundamendi kindlakäelise ja efektiivse äri tegemisse. Ühtlasi aitab see raamat inimsuhteid mõista, nii era- kui ärielus.

Reketi raamatusoovitused. Foto: Apollo

Bell Hooks «Kõik armastusest»

See raamat on üpris uskumatu, andes tõeliselt silmi avava, värskendava ja valgustava arusaama armastusest ja elust. See on ilus raamat ja võiks olla kohustusliku kirjanduse nimekirjas.

Paramhansa Yogananga «Joogi autobiograafia»