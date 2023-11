Näitleja Kadri Lepp kirjutas uue lasteraamatu loobumisest ja leppimisest

Teate ju küll seda tunnet, kui midagi väga-väga tahad, selle isegi juba kätte saad, aga siis ikkagi loobuma pead? Nii juhtus ka Kaarliga, kellele vanaisa ostis valge õhupalli, mis rõõmutuhinas tuulde lendas. Poiss on kohutavalt kurb ja tundub, et miski ei suuda teda lohutada. Siis aga räägib vanaise talle ühe loo ja endalegi ootamatult tabab last mingi seletamatu rahu. Tänu vanaisale ja tema jutustatud loole muutub poisi kaotusevalu hoopis isemoodi helguseks ja kerguseks.