Digar tutvustab Otto Wilhelm Masingu 260. sünniaastapäeva puhul põnevat raamatute valikut

Masingu luuletus Päts, mis tänasel päeval on tuntud kui lugu Vändra metsas Pärnumaal on aga tähelepanuväärne karupoegade tantsima õpetamise lugu. Veel tänaselgi päeval on see lugu nii mõnelgi eestlase keelel ja meelel. Pätsu saamisloost ja tagamaadest on kirjutatud 1930. aasta kuukirjas «Olion» ja lugu ise oma 19. sajandi alguse eheduses on kättesaadav keskkonnas Digar Eesti artiklid. Lugu ilmus «Marahwa Näddala-Leht» 1821. aasta numbris.