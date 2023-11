Ilmus jaapani moodsa kirjanduse suurkuju teos, mida võib suvalises kohas lahti teha ja lihtsalt lugeda

«Rohupadja» tõlkis jaapani keelest Maret Nukke. Järelsõnas kirjutab ta, et Sōseki nimetas «Rohupatja» haikuromaaniks: «Tema sõnul tähendab haikulik romaan seda, et jutustatud lool puudub harjumuspärane süžee – seal ei juhtu õieti midagi ja seetõttu pole ka sündmustiku dünaamilist arengut. Loo keskmes on kaunis naine Nami, kes seisab justkui kogu aeg ühe koha peal, ta ei muutu ega «liigu», nagu ütleb Sōseki, kuid kunstnik uurib teda igast küljest kui oma tulevase maali objekti. «Rohupadja» üheksandas peatükis selgitab ta Namile, mida tähendab raamatut lugeda ilma emotsioonideta: selleks tuleb raamat suvalises kohas lahti teha ja lihtsalt lugeda, mitte mõelda süžeele või tegelastevahelistele suhetele. See võib-olla ongi kõige parem seletus sellele, mida Sōseki pidas silmas, kui ta rääkis haikuromaanist.»