Kas me elame tulnukate mänguväljal?

Foto: Igor Volke

Kes tekitavad valguskoonuseid, -kiiri ja -kerasid? Kes või mis on UFOde taga? Kes või mis on psühholoogiliste ja psühhosomaatiliste anomaaliate taga? Millest «kõnelevad» erilised unenäod ja nende spetsiifiline muster? Anomaaliate mõistatusele püüavad vastust anda ka meie teadusmaailma esindajad, kiriku ja kultuurivaldkonna liidrid, küsides: kas maaväline elu on võimalik? Kas maaväline mõistuslik elu on võimalik? Ja kui keegi on võimatul viisil siia sattunud, kas nad on tsiviliseeritud? Kas nad on heatahtlikud või ...?

Noor Kanada kvantfüüsik Deep Prasad avaldades hiljuti oma loo kohtumisest tulnukatega. Ühel varahommikul, kui ta oli üle vaadanud oma e-kirjad, sisenesid tema elutuppa kolm väiksekasvulist tulnukat. Luues telepaatilise kontakti, andes selgitusi ning sooritanud rida uuringuid, võtsid nad noore teadlase sealtsamast kaasa oma laeva. Noor reaalteadlane oli tähelepanelik ja rõhutatult teadlik sellest, mis toimus. Kogetu ajendas teda kirjutama artikleid, millest üks on eriti mõtlemapanev: «We Live In an Alien Playground» (Meie elame tulnukate mänguväljal). Ta oli kogenud suuremat reaalsust kui kunagi varem ja see kogemus kajastub tema artiklites.