Merit Raju esitleb oma uut raamatut «Püha armastus»

Raamatuesitlusel toimub ka minikoolitus, kus Merit ja Tauri jagavad oma kogemusi harmoonilise suhte loomisest ja hoidmisest. Saab kuulata ka Keily Kaikkoneni muusikat, inspireerituna Meriti ja Tauri pulmatseremooniast juunis. Paar teeb ka etenduse kõrgustes ja maas.

Raamatu loomises lõid kaasa Ruudu Rahumaru fotograafina, Maari Soekov illustraatorina ja Tene Hook toimetajana ning agentuur Kala Ruudus OÜ kujundaja Agneta Kardaš.

Loe katkendit raamatust!

***

Paarisuhe püha armastuse seisundis on võimalik.

Ehkki see pole ainult roosamanna, inglikooridega haldjamaa ja Avatari maailm. See pole ainult muinasjutuline unenägu ja ebamaine lillepidu – kuigi seda kõike on see põhiliselt.

See on ka pöörane ausus ja kõik maskid eest rebiv lähedus ja nendest purskuvad ebamugavused: selles on tööd endaga, teise mõistmist ja teineteise arenguprotsessidega arvestamist. Nõuab tahet, kohalolu ja kokkulepet stressiolukordadeks.

Olin kümme aastat suhtes, kus ma ei kogenud igatsetud lähedust. Võttis aega, kuni küpsesin selleni, et lõpetada suhe, mis enam ei toitnud, vaid peegeldas mulle minu vana ennast mängudes, mis mind enam ei köitnud. Emotsionaalselt kättesaamatu kaaslasega ehk üksi paarisuhtes ei saa kogeda lähedust. Ega iseennastki.

Pühendusin lapsele, loomingule ja enese väärtustamisele, mis tõi aastate pärast mu ellu mehe, kes pakub lähedust, armastust ja loomingulist sünergiat, taustal teineteisele pühendumine ja harmooniline suhtlemine.

Meie nimetame seda pühaks armastuseks.