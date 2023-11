TALVEMÕISTATUS ⟩ «Ta pidi kutsuma abi, muidugi. Ei, mitte kiirabi ega arsti. Tal oli vaja politseid»

Lumised jõulud Inglise väikeküla talumajas, kus valmistada traditsioonilisi roogi, tundub vabakutselisele kokale Jenny Starlingule kui unistuse täitumine. Ent kui ta selle tööotsa vastu võtab, ei oska Jenny aimatagi, et idülli asemel satub ta Keltoni talus keeruliste peresuhete ja süngete sündmuste keerisesse.

Ta leiab eest teismelise peretütre, kes haub plaani kodust põgeneda ja on tõstnud mässu oma türannist isa Stan Keltoni vastu. Ka täiskasvanud perepojad on võimuka ja ülbe isaga vaenujalal. Stani vanem vend Sid, kes on põdura tervise tõttu talutöödest eemal, näib selles õnnetus majas olevat ainuke rahumeelne ja lahke hing.