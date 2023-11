LUGEMISSOOVITUS ⟩ Lihtne raamat, mis hoiab ära mitmed jamad paljude meeste elus

Margus Punab, «Meeste tervis». Foto: Raamat

Mina olen mees ja mul on tervis (vähemalt kunagi oli). Seega arusaadav, et raamat pealkirjaga «Meeste tervis» nõudis tutvumist ja tutvustamist. Jah, minuvanustele poolesajandikele oleks pidanud see materjal kohustuslikuks tehtama juba aastakümnete eest, aga noorematele ja miks mitte ka vanematele meestele tuleb soovitada nüüd ja kohe, kui asi olemas. Elu ja tervis on kerged käest lipsama, kui tervisele sugugi tähelepanu ei pööra. Mis siis, et eesti mees nõu ei küsi, juhendit ei loe ega enne surma vabatahtlikult arstile lähe. Raamat on olemas, järelikult ei saa iseoma rumalust enam naasama lihtsalt välja vabandada.

Naised võivad samuti «Meeste tervist» lugeda. Heal juhul küsib mees ikka naise käest, kui mingi häda kallale tikub. Ja eks ta suure osa tõbede korral saab naiselt head vaaremade nõu, peletatakse palavik ja antakse vaarikavarreteed ja tehakse viinasokid ja mida kõike veel, leidub sahtlist tabletikenegi. Päris iga haigus aga meestel ja naistel päris ühte jalga ei astu ja kuigi suurepärased nõuanded juua vähem, liikuda rohkem ja sagedamini vannis käia on kasulikud pea igal juhul, siis mõnelgi puhul tasub siseasjadest rohkem teada. Üldse tasub rohkem teada. Ja et naistel on parem mälu ja rohkem arste, siis seda enam kulub neil marjaks meeste tervise kohta lugeda. Dr Punab ei ole meestearstina Eestis enam päris üksi nagu mõnekümne aasta eest, ent tema teadmiste laiem levik on tuhandest tervitet ning pälvib Jumala, keisri, isamaa ja maailma progressiivse üldsuse üksmeelse heakskiidu.