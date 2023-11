Vahva lugu lastest, kes ei lase millelgi ega kellelgi oma jõule ära rikkuda

Autosõit on natukene tüütu, maa on must ja porine ning jõulumeeleolu ei paista kuskilt. Lapsed hakkavad seepärast isegi pisut porisema. Lõpuks jõutakse aga vanaema Inge juurde kohale ning kui vanaema ütleb, et kohe hakkab lund sadama ja tuult tõstma, siis esiti ei taha keegi teda uskuda. Inge aga juba teab, milline on taevas siis, kui lumetorm on tulekul. Ja muidugi on tal õigus. Lastele langeb sülle nii jõululumi kui ka mitut masti seiklusi.