Uurija Liv Jensen on oma elus ristteel. Ta on pärast valulikke üleelamisi loobunud oma tööst Aalborgis ja pöördunud tagasi Kopenhaagenisse, kus asub tööle eradetektiivina. Korterit üürib ta oma isa vana sõbra Jan Leoni ja tema tütre Hannah’ majas, kes mõlemad on sügavas leinas.