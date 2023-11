Amazoni edetabelites korduvalt esikohale jõudnud Freida McFadden on ajukahjustustele spetsialiseerunud arst, kes on ühtlasi kirjutanud arvukalt menukaks kujunenud psühholoogilisi põnevikke ja humoorikaid meditsiinialaseid raamatuid. Ta elab koos perekonna ja musta kassiga sajanditevanuses kolmekordses ookeanivaatega majas, mille kõik trepiastmed naksuvad ja kriuksuvad ja kus mitte keegi su karjumist ei kuule. Kui sa just väga valjusti ei karju.