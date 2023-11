Mis juhtus Eesti staažikaima suursaadikuga? Clyde Kull esitleb raamatut, milles jutustab oma loo

Nagu saab lugeda raamatu tutvustusest, on «Suursaadik on kadunud» lugu diplomaadi ja suursaadiku kolmekümneaastase laitmatu karjääri ootamatust katkemisest, milles põimuvad tavatu keeldumine riigisaladuse loa pikendamisest ja kahest osast koosnev kriminaalasi. «Operatsioon oli läbi mõeldud ja ellu viidud äärmise põhjalikkusega. Ühe juhtumi sulgemisele järgnes kohe teine, siis kolmas, nagu lohe pea – lõikad maha ühe, on kaks asemel,» seisab raamatu kaanel.