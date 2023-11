EESTI TEADLANE VASTAB ⟩ Kui halb on näole meik?

Miks munad kukuvad? Miks mul on pepu? Kas nõiad on päriselt olemas? Kes on töörahvas? Kas Keila jões saavad elada sinivaalad ja haid? Kas Päike on sama kuum kui laava? Kuidas on tehtud maakera? Kust tulevad unenäod ja miks mõned neist on õudsed?