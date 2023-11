«Loomingu Raamatukogu kuldsari» jätkab ilmumist ka uuel aastal

2024. aastat alustab Mati Undi 80. sünniaastapäeva puhul «Elu võimalikkusest kosmoses» ja «Via Regia». Märtsis on oodata omal ajal vabameelsusega laineid löönud Anaïs Nini jutustust «Spioon armastuse majas», seejärel Rainer Maria Rilke teost «Kirjad noorele luuletajale», millele on lisatud «Kirjad noorele naisele», mis varem eesti keeles ilmunud polegi. Mihhail Bulgakovi «Kadunukese märkmed. Teatriromaan» ilmub esimest korda originaalpealkirjaga (millest nõukogude tsensuur vahepeal esimese poole ära kaotas). Septembris on ilmumas Mehhiko klassiku Juan Rulfo unenäoline «Pedro Páramo» ja aasta lõpetuseks keskaegse buda munga Kenkō «Jõudeaja võrsed», mida Rein Raud on täiendanud uute tõlgetega.