Ilmus Piret Jaaksi romaanivõistlusel auhinnatud teos «Taeva tütred»

Noor misjonär saadetakse Marashi linna orbudekodusse, kus tema silme all hakkavad lahti rulluma traagilised sündmused, mida tunneme tänapäeval armeenlaste genotsiidina. Romaani keskseteks teemadeks on üksikisiku vastutus ja halastuse võimalikkus, mis kodust kaugele saadetud misjonäre sõja keerises painama hakkavad. Sammhaaval, sidudes kokku killukesi Eesti, Euroopa ja Lähis-Ida ajaloost, avaneb meie ees lugu inimlikust hingesuurusest.

«Taeva tütarde» autor Piret Jaaks tunnistab, et teadis Anna Hedwig Bülli lugu juba mõnda aega, kuid lõpliku tõuke romaani kirjutamiseks andis sõda meie ümber. «Bülli ja armeenlaste lugu kõlab tänapäevaga kokku mitmel tasandil. Esiteks sunnib see pöörama näo sõjas kõige haavatavamate poole ning annab hääle neile, keda on kõige vähem kuulda – lastele ja naistele. Teiseks toob see fookusesse, kuidas ajaloolised traumad ei lahene iseenesest. Kuid lisaks räägib see lugu veel millestki väga olulisest, mis võib kergesti kaoses kaduma minna, nimelt – julgusest aidata,» ütleb autor.