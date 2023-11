Tartu Linnaraamatukogus esitletakse poola kirjanduse uusi tõlkeid

Józef Mackiewiczi (1902 – 1985) «Tee eikuhugi» (1955) on Wilno ja selle ümbruse mosaiikne kroonika Nõukogude okupatsiooni aastatel 1940–1941. Peategelasteks on Paweł, kelles on ära tunda kirjanikku ennast, tema abikaasa Marta ja armuke Weronika. Ent romaani tegelikuks peategelaseks on Vilnius ja selle ümbrus. Mackiewiczi kohta on Czesław Miłosz kirjutanud, et poola kirjanduses ei ole temaga võrdväärset realisti, et just Mackiewicz on poola kirjanduse must leib.