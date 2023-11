Ukrainas on sõda. Kas Läänemerel on turvaline?

Teoses on lugusid Eesti häkkerite tegevusest Ukraina toetamiseks, Lätis elavate Nõukogude armee pensionäride vaadetest lähiajaloole ning Leedu piirivalvurite kogemustest, kes takistasid aasta jooksul umbes 18 000 illegaalset piiriületust Valgevenest, pakuvad põnevaid vaatenurki ja uusi infokilde ka regiooni julgeolekut igapäevaselt jälgivale lugejale. «Kirjeldused Saksamaa, Taani, Rootsi ja Soome jõupingutustest, et kasvanud ohtudega toime tulla ja varasemaid poliitikaid ümber hinnata, aitavad mõista Läänemere julgeolekuolukorra pöördelist ajajärku ja Venemaa Ukraina-vastase sõja laiaulatuslikku mõju,» märgib Kristi Raik.

Kaja Kunnas (snd 1968) on ajakirjanik ja kirjanik, kes on paarkümmend aastat vahendanud Eesti, Läti ja Leedu sündmusi Soome meediale, peamiselt ajalehele Helsingin Sanomat. Tal on Helsingi Ülikooli riigiteaduste magistrikraad. Kaja Kunnas on varem kirjutanud kaks raamatut, neist teise – «Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad» (eesti keeles 2017. a) – koos Marjo Näkkiga.