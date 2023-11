3 aiandusraamatut rohenäppudele, kes juba kevadet ootavad

Kõrgtasemel aedlust – sest mida muud maastikuarhitektuur õigupoolest on – toob me ette Kino Maastikuarhitektide koostatud ja välja antud «Vältimatu väliruum». Kino on sel sajandil üks naksakamaid maastiku ja arhitektuuri kokkutoojaid ning oma tööde mitmekireva etemiku on nad ilmarahwa rõemuks kaante vahele köitnud. Nad kohe oskavad. Mitmestki ne kujundet ruumiriimist olen nõnda läbi jalutanud, et pole õieti arugi saanud, et mingi värk on. Alles hiljem jõuab tõdemus, et nii peabki. Et ei lajata kunst näkku, lihtsalt on hea olla. Viibimisväärne keskkond. Mugavustsoon. Kunst, mis suudab inimesed korrakski säilenõtkest ebamugavustsoonist ereharilikku mugavustsooni kuljetada, on suur kunst. Vastupidine on väike. Põnev raamat – sest paljusid siin läbi räägitud/kujutut/kujundet mõtteid ja paiku me muidu ehk ei näekski, egas lugejainimene maaruumis kõikjale jõua. Kino on käsitsi-töitsi jõudnud mitmele poole, loodetavasti jõuavad veel mitmemale, ju sünnib kunagi vähemalt üks raamat veel. Ohtralt põhjusi raamatu tegemiseks loodagu muidugi enne. Maailmu ja maastikke, keda delikaatselt tuunida, esialgu jätkub.