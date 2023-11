Heli Künnapas näitab uues raamatus, et vägivaldsest suhtest on võimalik lahkuda

Autori sõnul on ka selle raamatu kohta praegu tulnud väga palju tagasisidet, et ainuüksi «See ei ole sina!» lugemine on mitmetel naistel aidanud aru saada, et olukord, milles nad elavad, ei ole normaalne.

«Vaimse vägivallaga on see mure, et selle sees elades ei pruugi sa seda enam märgata, sest üks asi, mis ohriga juhtub on see, et ta hakkabki uskuma, et on ise kõiges süüdi,» selgitab Künnapas.

Vaimse vägivalla mõistmine on esimene samm, kuid «See ei ole sina!» räägibki sellest, mis saab edasi ning kas ja kuidas on võimalik sellist suhtest lahkuda ja pärast seda edasi elada.