GALERII ⟩ Seksuoloog: pole nõusolekut, pole seksi!

Kas oled tundnud, et sinu seks käib justkui võõra käsikirja järgi, mida sa pole ise kirjutanud? Kas oled olnud segaduses, miks seks nii palju ebakindlust ja küsimusi tekitab ja tundnud, et sinuga on midagi viltu? Sinuga ei ole midagi viltu, hoopis ühiskonna ja seksuaalkultuuriga on.

Raamatu autor Kristina Birk-Vellemaa on Pärnus kasvanud seksuoloog, antropoloog, seksuaalhariduse ekspert ning kvalifitseeritud seks-coach. Et tinistada ühiskonda sekspositiivsemaks ja jagada eksperdina tõenduspõhist seksuaalharidust ning kirge seksuoloogia vastu, lõi Kristina 2021. aastal Instagrami konto @s3kspositiiv, millest on praeguseks kasvanud suur kogukond. Sekspositiivi nime kannab ka Kristina loodud ja juhitav taskuhääling. Tema eesmärk on inimesi jõustada ja harida seksuaalse eneseteadlikkuse, mitmekesisuse, seksikommunikatsiooni ning paljude teiste seksuaalsusega seotud küsimuste osas.

Loe raamatust katkendit!

***

Kristina Birk-Vellemaa, «Sekspositiivseks». Foto: Raamat

Pole nõusolekut, pole seksi

«Nõusoleku küsimine tapab ju seksikuse! Kuidas ma siis küsin? Et seksida tahad või? Kus on siin erootika?» Kui ma saaks ananassikommi iga kord, kui seda väidet selleteemalistes aruteludes kuulen...

Vaba ja entusiastlik seksuaalne nõusolek ei ole seksikuse, vaid vägivallatuse küsimus. Nõusolek ei ole seksi vürtsikas boonus, vaid partnerseksi vältimatu eeltingimus. Olenemata sellest, kas partnerid kohtuvad esimest korda või on see nende neljakümnenda kooselu-aasta kuuekümnes seks. Punkt. Kui ei ole teadlikku ja vabatahtlikku nõusolekut, ei ole seksi, vaid on vägivald.