«Iga kord, kui ta avas rahakoti, vilksatas ta peast läbi mälestus sellest, millistes oludes ta oli kasvanud»

Hannah, kel on kõrini elust Manchesteris, milles ta täidab üksnes jalgpallihullust teismelise ema või töönarkomaanist mehe abikaasa rolli, tahaks midagi ainult enda tarbeks teha. Kui tal avaneb võimalus Cotswoldis asuva võluva Little Maudley külapoe üle võtmiseks, haarab ta sellest kahe käega kinni. Viimaks ometi on tal töö ja ühtlasi õnnestub tal poeg Ben pahandusi tekitavatest semudest eemale saada.