Peale näitlemise on Kerry Washington tuntud ka sotsiaalsete õiguste eest seisjana, toetades naiste õigusi, rassilist võrdsust ning kunstialast haridust. Ta seisab julgelt oma veendumuste eest ja näitab, et meelelahutusmaailmas võiks olla rohkem mitmekesisust.

Kuigi Kerry Washington on tuntud selle poolest, et ei soovi anda intervjuusid ja hoiab oma eraelu privaatsena, avaldas ta selle hiljuti mälestusteraamatu «Thicker Than Water», milles kirjeldab oma rasket lapsepõlve, enesearengu teekonda, kuulsaks saamist ja poliitilist aktivismi.