Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohale on jõudnud Caroline de Maigret uus raamat «Mida vanemaks, seda paremaks – aga ikkagi vanemaks». «Küsimus «Kui vana sa oled?» ei tähenda, et sellele on ainult üks lõplik vastus,» kirjutab Maigret. «Sa oled nii vana, kui vanad on sinu hingest tulevad ihalused, soovid ja huvid.»