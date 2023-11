Seni põhjalikem uurimus Johannes Aaviku keeleuuendusest pärineb Prantsuse keeleteadlase sulest

Ilmunud on Pariisi Ida Keelte ja Kultuuride instituudi eesti keele ja kirjanduse professori Antoine Chalvini raamat «Johannes Aavik ja eesti keeleuuendus». Chalvini monograafia on kõige täielikum käsitlus eesti keeleuuendusest, millel on olnud väga oluline osa eesti kultuuri, keele, keeleteaduse ja keelekorralduse ajaloos.