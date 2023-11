Eesti mehed kirjutasid terve ja pika elu saladustest raamatu. «Aususega me ei halasta!»

Raamatu kaasautoriks on ettevõtja, endine ajakirjanik ja mitme raamatu autor Peep Sooman. «Julgen öelda, et tegemist on täiesti erakordse raamatuga. See pole meditsiinikirjandus, sest selle jaoks on see liiga lihtne. See pole eneseabiõpik, sest selle jaoks on see liiga raske. Tegemist on uskumatult veenva tervise- ja elustiiliraamatuga, mis paneb ka kõige kangemad uljaspead kukalt kratsima ja oma elukombeid üle vaatama. Aususega me ei halasta, samas on kogu oluline informatsioon 320 lehekülje vahele vormitud nii lihtsalt, et ka keskmine meditsiinikauge inimene saab ilusti aru, kuidas oma tervist hoida ja elu pikendada,» selgitas Sooman.