HIRM, ARM VÕI AHNUS? ⟩ Astrofüüsik selgitab, miks me peaks asteroididele minema

Võimalus on nüüd olemas tänu liikumisele NewSpace, mis toob kosmosesse uue, ärilise mõtteviisi. Pärast 50 aastat riiklikult korraldatud ülalt alla planeerimist hakkab kosmose hõivamine nüüd toimima rohkem äri moodi. NASA on seda suundumust soosinud. Tulemus – kosmos on kõigile avatud. Nii idufirmad kui vanad ettevõtted tegelevad terve hulga tulutoovate ettevõtmistega. Kosmoses uue majanduse loomiseks on vaja vaid käputäit edulugusid Ma usun, et hakkame tulevikus kosmoses varandusi teenima ning ahnuse rahuldamine võimaldab meil jõuda nii armastuseni kui tegeleda hirmuga. Ahnus on ajend, mida kosmose puhul kaua aega eirati. See on nüüd muutunud, nagu tunnistavad kõik need entusiastlikud artiklid peatsetest kosmosetriljonäridest. Paljud «kosmosekadetid», kes armastavad kosmoselende kui eesmärki omaette, säärastes labastes kategooriates mõtelda ei taha. Pigem tahaksime olla juba 23. sajandis. Kõigele vaatamata on just ahnus see ajend, mis teeb võimalikuks kõik ülejäänu. Kasumi – kõige parem, kui pöörase, kullapalaviku-laadse kasumi – teenimine kosmoses kandub mitmesugusel viisil edasi sinna lendamise teaduslikele ja julgeolekuajenditele, armastusele ja hirmule. Kui seal leidub aardeid, tasuvad kosmoselennud end ise ära.